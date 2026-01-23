Італія

Неаполітанці обговорюють з Ніццою можливу угоду з правом викупу вінгера.

Наполі проявляє інтерес до підписання атакувального гравця Жеремі Бога, який нині виступає за Ніццу. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За наявною інформацією, італійський клуб уже вивчає формат потенційного трансферу та схиляється до оренди з опцією подальшого викупу. Перемовини наразі мають попередній характер і стосуються деталей структури угоди.

Бога приєднався до Ніцци влітку 2023 року після переходу з Аталанти, яка заплатила за нього 17,5 мільйона євро. Раніше івуарієць також належав Сассуоло та Челсі, однак за першу команду лондонського клубу зіграв лише кілька хвилин.

У поточному сезоні 27-річний футболіст провів 20 матчів на клубному рівні, записавши на свій рахунок два забиті м’ячі та дві результативні передачі.