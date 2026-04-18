Переможний мʼяч забив Ельфеж на початку другого тайму.

Зимовий трансфер Парми приніс хрестоносцям першу звитягу за два місяці (1:0)

У першому таймі було обмаль гольових моментів. Єдиний, а отже й переможний мʼяч гості забили на початку другої 45-хвилинки. Під час позиційної атаки мʼяч у центрі поля підхопив Стрефецца. Бразилець ювелірним пасом розрізав оборону суперника. Ельфеж, який щойно зʼявився на полі, одним дотиком прибрав двох захисників, вийшов віч-на-віч із воротарем та точно пробив у нижній кут.

Це перший влучний удар для французького форварда, який взимку перейшов за 2 млн євро з Гренобля. Після голу підопічні Куести віддали ініціативу зебрам, але змогли втримати перемогу. Остання звитяга жовто-синіх датована 22 лютого. Тоді вони на виїзді мінімально здолали Мілан.

Позитивний результат дозволив «Пармі» піднятися на 13-ту позицію, маючи у своєму активі 39 очок. Удінезе розташовується трішки вище — на 11-му місці з 43 пунктами.

Удінезе — Парма 0:1

Гол: Ельфеж, 51

Удінезе: Окоє — Крістенсен, Кабаселе, Соле — Ехізібуе, Пйотровські (Гує, 64), Карлстрем, Камара (Арісала, 64) — Еккеленкамп, Атта — Дзаніоло

Парма: Судзукі — Чиркаті, Тройло, Валенті — Дельпрато, Бернабе (Ордоньєс, 66), Кейта, Ніколуссі-Кавілья, Валері — Пеллегріно (Ельфеж, 46), Стрефецца (Ондрейка, 66)

Попередження: Дзаніоло