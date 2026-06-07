Італія

Річард Ріос може перебратися до італійської Серії А.

Півзахисник Бенфіки Річард Ріос може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє Record.

За інформацією джерела, у послугах 26-річного колумбійця зацікавлений Наполі, який може спробувати підписати гравця цього літа.

Також наголошується, що "неаполітанці" готові викласти потрібну суму за футболіста, яку просять "орли". Сума угоди може становити близько 25 млн євро.

Минулого сезону Ріос провів 45 матчів, у яких забив вісім голів та віддав шість гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Наполі оголосив про відхід Конте.