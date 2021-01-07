Нидерланды. Новость

Руд ван Нистелрой приступит к своим обязанностям с 1 июля 2021 года.

Со следующего сезона с молодежной командой (U-21) ПСВ будет работать Руд ван Нистелрой — сообщил официальный Твиттер клуба.

"Я сознательно выбрал такой путь — начинать постепенно, – сказал ван Нистелрой, работавший до этого с командой U-19. – Мне нравится работать с молодежью, передавать им свои знания и свою любовь к футболу. Теперь пора сделать шаг вперед. Естественно, нашей задачей по-прежнему будет подготовка кадров для первой команды, но это уже будет профессиональный уровень".

The next 👣 for a 🔴⚪ legend...

Our new PSV U21 coach next season: @RvN1776 ! 😎#PSV2021 pic.twitter.com/ZhxcI172nW — PSV (@PSV) January 6, 2021

"Молодежка" ПСВ (Йонг ПСВ) выступает во втором дивизионе чемпионата Нидерландов и занимает после 18-ти туров 16-е место из 20-ти команд.

Ранее выдающийся форвард сборной Нидерландов, ПСВ, Манчестер Юнайтед и Реала в качестве тренера, помимо работы с молодежью, помогал наставникам национальной команды.

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