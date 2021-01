Со следующего сезона с молодежной командой (U-21) ПСВ будет работать Руд ван Нистелрой — сообщил официальный Твиттер клуба.

"Я сознательно выбрал такой путь — начинать постепенно, – сказал ван Нистелрой, работавший до этого с командой U-19. – Мне нравится работать с молодежью, передавать им свои знания и свою любовь к футболу. Теперь пора сделать шаг вперед. Естественно, нашей задачей по-прежнему будет подготовка кадров для первой команды, но это уже будет профессиональный уровень".

