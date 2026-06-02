Іспанський Хетафе виявляє серйозний інтерес до капітана національної збірної Іспанії Альваро Морати. За інформацією відомого футбольного інсайдера Ніколо Скіри, керівництво іспанського клубу вже запросило інформацію щодо можливого трансферу гравця.

Очікується, що 33-річний нападник залишить італійський Комо протягом поточного літнього трансферного вікна. Цей сезон видався для гравця не надто яскравим: за 17 матчів у всіх турнірах у складі Комо Мората забив 1 гол та віддав 1 результативну передачу.

Наразі Альваро виступає за італійську команду на правах оренди, яка добігає кінця влітку 2026 року. Повноцінний же контракт нападника належить італійському Мілану і розрахований до 30 червня 2028 року.

Згідно з даними авторитетного порталу Transfermarkt, поточна ринкова вартість іспанця становить 6 мільйонів євро. Якщо перехід відбудеться, Мората повернеться до Ла Ліги, де раніше він вже виступав не лише за Реал та Атлетіко, а й встиг пограти за юнацьку команду самого Хетафе на старті своєї кар'єри.