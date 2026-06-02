Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник збірної Португалії налаштований успішно стартувати на мундіалі та вірить у високі результати своєї команди.

Хавбек ПСЖ і збірної Португалії Жуан Невеш прокоментував майбутній виступ на чемпіонаті світу-2026, який стане для нього першим у кар'єрі.

Футболіст зізнався, що найбільше очікує саме стартового поєдинку турніру, адже він відкриє для нього новий етап на міжнародному рівні.

"Який матч я чекаю найбільше? Це буде мій перший чемпіонат світу, і я сподіваюся, що не останній, тому матч, на який я чекаю найбільше, — перший. Нам цілком під силу розпочати свій шлях у турнірі на високій ноті".

Також португалець високо оцінив потенціал національної команди та її шанси на успішний виступ.

"З нашою згуртованістю, силою, індивідуальною та колективною майстерністю, я думаю, ми справді здатні далеко просунутися".

На груповому етапі чемпіонату світу збірна Португалії зіграє в квартеті K, де її суперниками стануть команди ДР Конго, Узбекистану та Колумбії.