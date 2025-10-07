Іспанія

Захисник Інтер Маямі поставить крапку у професійній кар’єрі після завершення поточного розіграшу МЛС.

36-річний крайній захисник Жорді Альба повідомив у своєму Instagram, що завершує кар’єру футболіста наприкінці сезону.

Регулярний чемпіонат МЛС завершиться 18 жовтня, а плей-оф триватиме до 6 грудня, коли відбудеться фінал — цей матч може стати останнім у кар’єрі легендарного іспанця.



Альба розпочинав у Корнельї, виступав за Хімнастік, Валенсію та Барселону, а також захищав кольори збірної Іспанії. У складі Барселони він шість разів ставав чемпіоном Іспанії, п’ять разів вигравав Кубок країни, чотири — Суперкубок, а також здобував Лігу чемпіонів і Клубний чемпіонат світу.

Разом з Інтер Маямі Альба виграв регулярний чемпіонат МЛС і Кубок ліг. У складі збірної Іспанії він став чемпіоном Європи та переможцем Ліги націй.