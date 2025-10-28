Ця нагорода присуджується найціннішому гравцю американського чемпіонату.
Ліонель Мессі, Getty Images
28 жовтня 2025, 10:25
Нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі потрапив до списку претендентів на нагороду імені Лендона Донована, яка присуджується найціннішому гравцю американської ліги МЛС. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Конкурентами 38-річного аргентинця стали Денніс Баунга (Лос-Анджелес), Андерс Дрейєр (Сан-Дієго), Евандер (Цинциннаті) та Сем Саррідж (Нешвілл).
Нагадаємо, раніше Мессі став найкращим бомбардиром регулярного сезону МЛС, забивши 29 голів. Також на його рахунку 19 асистів у 28 матчах.
Нещодавно Інтер вдало розпочав плей-оф МЛС, обігравши Нешвілл (3:1) у першому матчі 1/8 фіналу. Гра у відповідь пройде 2 листопада, о 01:30 за Києвом.
Раніше повідомлялося, що Мессі продовжив контракт із Інтер Маямі.