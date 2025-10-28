Інше

Ця нагорода присуджується найціннішому гравцю американського чемпіонату.

Нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі потрапив до списку претендентів на нагороду імені Лендона Донована, яка присуджується найціннішому гравцю американської ліги МЛС. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Конкурентами 38-річного аргентинця стали Денніс Баунга (Лос-Анджелес), Андерс Дрейєр (Сан-Дієго), Евандер (Цинциннаті) та Сем Саррідж (Нешвілл).

Нагадаємо, раніше Мессі став найкращим бомбардиром регулярного сезону МЛС, забивши 29 голів. Також на його рахунку 19 асистів у 28 матчах.

Нещодавно Інтер вдало розпочав плей-оф МЛС, обігравши Нешвілл (3:1) у першому матчі 1/8 фіналу. Гра у відповідь пройде 2 листопада, о 01:30 за Києвом.

Раніше повідомлялося, що Мессі продовжив контракт із Інтер Маямі.