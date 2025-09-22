Португалія

Довелось уточнювати регламент у керівництва ліги.

Напередодні з’явилась інформація, що новачок лісабонської Бенфіки український атакувальний півзахисник Георгій Судаков не зможе допомогти своїй команді в перенесеному матчі першого туру чемпіонату проти Ріу Аве.

Сталось це через те, що гравець не був зареєстрований у складі "орлів" на момент первинно запланованої дати поєдинку.

Однак повідомляється, що Бенфіка звернулась до керівництва ліги з проханням уточнити цей момент регламенту.

Зрештою, було ухвалено рішення про те, що йдеться не про перенесення гри за проханням клубів, а радше про зміну базового розкладу за ініціативи організаторів.

Таким чином Судаков, як і бельгійський нападник Доді Лукебакіо, який опинився в аналогічній ситуації, зможуть узяти участь у прийдешній грі першого туру.

Щоправда, останній до цього був травмований і тому навряд чи потрапить до заявки на матч проти Ріу Аве 23 вересня, о 22:15.