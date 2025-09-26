Португалія

Українці з перших хвилин зіграють у поєдинку 7 туру чемпіонату Португалії.

У рамках сьомого туру чемпіонату Португалії лісабонська Бенфіка зустрінеться з Жил Вісенте.

Тренерський штаб господарів під керівництвом Жозе Моурінью визначився зі стартовим складом на цей поєдинок.

З перших хвилин на полі з’являться українські легіонери Анатолій Трубін та Георгій Судаков.

Матч Бенфіка — Жил Вісенте розпочнеться сьогодні, 26 вересня, о 22:15 за київським часом.