Португалія

Андре Перейра вирішив повісити бутси на цвях через серію важких травм коліна.

Колишній нападник Порту Андре Перейра оголосив про завершення професійної кар’єри у віці 30 років. Причиною стали численні травми, які не дозволили футболісту повернутися на високий рівень. Про це повідомляє Maisfutebol.

Ще у січні 2021 року Перейра отримав розрив хрестоподібної зв’язки коліна, виступаючи за Ріу Аве. Попри тривале відновлення, у сезоні-2023/24 стався рецидив ушкодження, після якого він більше не виходив на поле.

За Порту нападник провів 24 матчі, забив 3 голи та віддав 3 результативні передачі. Також грав за Ріу Аве, з яким виграв другий дивізіон Португалії, Віторію Гімарайнш, Віторію Сетубал і Сарагосу.

У складі Порту Андре Перейра ставав чемпіоном Португалії та володарем Суперкубка країни.