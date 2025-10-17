Португалія

Лісабонці перемогли клуб другого дивізіону на шляху до 1/16 фіналу.

Бенфіка здобула впевнену перемогу над Шавішем у матчі 1/32 фіналу Кубка Португалії — 2:0.

Українець Георгій Судаков вийшов у стартовому складі лісабонського клубу та зробив асист на Евангелоса Павлідіса, який оформив дубль у цій грі з представником другого дивізіону.

Другий м’яч грек забив на 79-й хвилині саме після передачі Судакова. Воротар Анатолій Трубін залишився в запасі.

Від моменту літнього переходу з Шахтаря Судаков провів за Бенфіку 8 матчів у всіх турнірах, забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі.