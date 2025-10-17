Лісабонці перемогли клуб другого дивізіону на шляху до 1/16 фіналу.
фото ФК Бенфіка
17 жовтня 2025, 23:44
Бенфіка здобула впевнену перемогу над Шавішем у матчі 1/32 фіналу Кубка Португалії — 2:0.
Українець Георгій Судаков вийшов у стартовому складі лісабонського клубу та зробив асист на Евангелоса Павлідіса, який оформив дубль у цій грі з представником другого дивізіону.
Другий м’яч грек забив на 79-й хвилині саме після передачі Судакова. Воротар Анатолій Трубін залишився в запасі.
Від моменту літнього переходу з Шахтаря Судаков провів за Бенфіку 8 матчів у всіх турнірах, забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі.