Попри інтерес до півзахисника збірної Вірменії, амстердамський клуб вирішив не робити офіційну пропозицію Краснодару.
Джон Гейтінга - головний тренер Аякса, Аякс
22 червня 2025, 15:21
Аякс продовжує стежити за атакувальним півзахисником Краснодара та збірної Вірменії Едуардом Сперцяном, однак цього літа трансфер гравця до Нідерландів не відбудеться.
Як повідомляє Armenie Football у соцмережі X, клуб із Амстердама ухвалив рішення утриматися від офіційного звернення до російської сторони через політичні причини.
Раніше інтерес до 25-річного футболіста також виявляли шотландський Селтік та італійський Лаціо.
За інформацією порталу Transfermarkt, ринкова вартість Сперцяна наразі оцінюється у 25 мільйонів євро.
Нагадаємо, Ярош продовжив контракт із Ліверпулем і перейшов в Аякс на правах оренди.