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Попри інтерес до півзахисника збірної Вірменії, амстердамський клуб вирішив не робити офіційну пропозицію Краснодару.

Аякс продовжує стежити за атакувальним півзахисником Краснодара та збірної Вірменії Едуардом Сперцяном, однак цього літа трансфер гравця до Нідерландів не відбудеться.

Як повідомляє Armenie Football у соцмережі X, клуб із Амстердама ухвалив рішення утриматися від офіційного звернення до російської сторони через політичні причини.

Раніше інтерес до 25-річного футболіста також виявляли шотландський Селтік та італійський Лаціо.

За інформацією порталу Transfermarkt, ринкова вартість Сперцяна наразі оцінюється у 25 мільйонів євро.

Нагадаємо, Ярош продовжив контракт із Ліверпулем і перейшов в Аякс на правах оренди.