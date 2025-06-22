Аякс продовжує стежити за атакувальним півзахисником Краснодара та збірної Вірменії Едуардом Сперцяном, однак цього літа трансфер гравця до Нідерландів не відбудеться.

Як повідомляє Armenie Football у соцмережі X, клуб із Амстердама ухвалив рішення утриматися від офіційного звернення до російської сторони через політичні причини.

Раніше інтерес до 25-річного футболіста також виявляли шотландський Селтік та італійський Лаціо.

За інформацією порталу Transfermarkt, ринкова вартість Сперцяна наразі оцінюється у 25 мільйонів євро.

Нагадаємо, Ярош продовжив контракт із Ліверпулем і перейшов в Аякс на правах оренди.