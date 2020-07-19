Испания

16-летний форвард Райо продолжит карьеру на Камп Ноу.

Барселона на своем официальном сайте объявила о переходе юного нападающего Райо Вальекано Фабиана Лусси.

16-летний испанец бразильского происхождения подписал с "сине-гранатовыми" контракт на три года с возможностью продления еще на два сезона. Финансовые детали сделки не уточняются.

Лусси, которого в Испании считают едва ли не самым перспективным футболистом в стране, лишь тренировался с первой командой Райо и дважды попадал в заявку "вальекас" на матчи Кубка Испании.

В новом сезоне Фабиан Лусси будет выступать за юношескую команду Барселоны U-19.