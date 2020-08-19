Испания

Мадридцы определились с планами на следующий сезон.

Реал приступит к подготовке к сезону в конце августа. Тогда игроки, тренерский штаб и персонал пройдут тестирование на коронавирус.

Как сообщает Marca, мадридский клуб не собирается проводить товарищеские поединки, ограничившись лишь встречами против своих молодежных команд.

Следующий сезон пока что планируется проводить без зрителей, а потому "сливочные" останутся на тренировочной базе Вальдебебас, где находится стадион Альфредо Ди Стефано.

Напомним, что Реалу придется продавать игроков с большими зарплатами из-за трудностей с двумя главными спонсорами.