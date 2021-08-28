Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка Ла Лиги.

Реал в рамках поединка третьего тура элитного дивизиона чемпионата Испании отправится в гости к Бетису.

Бетис — Реал

Суббота, 28 августа, 23:00. Стадион Бенито Вильямарин, Севилья. Главный арбитр встречи — Эрнандес Алехандро.

Бетис за два проведенных тура смог набрать два балла и находится в середине турнирной таблицы. Подопечные Пеллегрини встречались с Мальоркой и Кадисом — два не самых сильных оппонента, но обе встречи завершились с аналогичным счетом — 1:1. Вряд ли можно считать, что "бетикос" выдали хороший дебют сезона.

Главный тренер "огурцов" Мануэль Пеллегрини после второго матча успел выдать пламенную речь в прессе, в которой назвал Ла Лигу позорищем. Чилийский специалист взорвался из-за постоянных затяжек времени. Что же, вряд ли "королевский клуб" будет так откровенно пользоваться данным компонентом, как менее именитые соперники.

Реал, в свою очередь, находится на вершине турнирной таблицы, набрав четыре балла после двух проведенных матчей. В первом туре подопечные Карло Анчелотти без каких-либо проблем обыграли Алавес со счетом 4:1, а вот уже во втором мачте были сложности — мадридцы смогли увезти с поля Леванте только балл — 3:3.

Реал пока что не подписал никого из новичков в атакующую линию, а больше занят продлением контрактов с уже имеющимися футболистами, а потому ждать кого-то кроме трио Винисиус — Бензема — Бейл не стоит. К тому же, если вы рассчитывали наконец-то увидеть Лунина в воротах, то он заболел коронавирусом и точно не сыграет.

У "огурцов" прибыло подкрепление атакующей линии в лице Виллиана Жозе, который перебрался из Вулверхэмптона. Теперь Иглесиасу придется бороться за свое место основного форварда.

Ориентировочные составы:

Интересные факты:

Реал Мадрид не проигрывает в последних 20 матчах (Ла Лига).

Бетис не проигрывает в последних 13 матчах (Ла Лига).

Реал Мадрид забивал не менее 2 голов в 6 из последних 7 матчей (Ла Лига).