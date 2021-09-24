Испания

Представляем вашему вниманию видео всех взятий ворот, которые пришлись на минувший тур чемпионата Испании.

Шестой тур испанской Ла Лиги подошел к своему завершению, подарив нам множество интересных противостояний.

Ввиду этого предлагаем вам ознакомиться со всеми голами, которые забивались в поединках минувшего тура первенства Испании.

Видео всех голов 6-го тура Ла Лиги:

Напомним, что на Football.ua доступен материал с итогами шестого тура испанской Ла Лиги.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.