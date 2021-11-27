Испания

Руководство лиги напомнило про проблемы сегодняшнего дня.

В 14 туре итальянской Серии А было множество интересных матчей, а еще интересных решений от руководства лиги.

Футболисты разных клубов вышли на поле с красным отпечатком на лице. Его нанесли, чтобы обратить внимание, что "домашнее насилие женщин" продолжается.

"Каждая третья женщина хотя бы раз в жизни подвергается насилию. Мы должны повышать осведомленность", — пишется в заявлении Серии А.

Отметим, что в Серии А такие жесты — не новизна. Каждый год в конце ноября футболисты поддерживают данную акцию.