Испания

Стало відомо, в якому складі мадридський колектив готується до дербі.

У рамках 35-го туру іспанської Ла Ліги на нас чекає мадридське дербі, в якому Атлетіко прийме на своєму полі Реал.

Номінальні гості оголосили список футболістів, які можуть зіграти проти "кольчонерос". Як і очікувалось, в заявку потрапив голкіпер "вершкових" Андрій Лунін.

Нагадаємо, матч Атлетіко – Реал Мадрид відбудеться завтра, 8 травня, о 22:00.

Раніше стало відомо, чи зіграє український воротар в цьому матчі.