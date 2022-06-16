Испания

Футболіст провів дуже яскравий сезон.

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес, говорячи про успіх футболістів, не оминув лідерів складу Вінісіуса та Каріма Бензема.

"У нас є гравці з відступними в один млрд євро. Ми маємо Вінісіуса, Родріго, Вальверде, Мілітао... Проблеми з новим контрактом Вінісіуса? Ні однієї. Він завжди казав, що не хоче йти з Реала.

Вінісіус — це взагалі окрема історія. Ніхто не хоче продавати Вінісіуса. Думаю, у майбутньому він точно отримає Золотий м'яч, як Бензема цього року. Деякі гравці, наприклад, Родріго та Вальверде, незабаром розкриються.

Родріго стане наступним, хто вразить нас. Вінісіус прийшов у Реал 18-річним хлопцем, грав за Кастілью. Він не був тим, кого ми знаємо зараз. Він стає кращим з кожним роком", — сказав Перес в інтерв'ю El Chiringuito.

Раніше Флорентіно Перес прокоментував відмову Кіліана Мбаппе переходити в мадридський Реал.