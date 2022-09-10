У рамках поєдинку п'ятого туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії Барселона вирушить у гості до Кадісу.

Кадіс — Барселона

Субота, 10 вересня, о 19:30. Стадіон Нуево Міранділла, Кадіс. Головний арбітр зустрічі – Карлос Дель Серро.

Кадіс погано розпочав поточний сезон, не набравши за чотири зустрічі жодного балу. Більше того, за чотири гри команда пропустила десять голів, але не забила жодного м'яча. Кадісу потрібно виправляти ситуацію, проте суперник у поточному турі вкрай складний. Втім, у таких матчах андердоги часто показують себе з кращого боку.

Кадіс має дуже великі проблеми в обороні, адже команда пропустила сім голів за останні дві гри. "Жовтий підводний човен" мав не так багато часу, щоб виправити проблеми, якими Барселона неодмінно спробує скористатися.

Барселона, у свою чергу, розпочала сезон гідно. За чотири поєдинки команда Хаві Ернандеса набрала десять балів. Тільки Райо Вальєкано у першому турі зміг відібрати очки у "синьо-гранатових". Крім того, Барселона серед тижня здобула перемогу в рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Вікторії Плзень.

Ймовірно, Хаві Ернандес проведе невелику ротацію складу, адже має достатньо футболістів, які хочуть проявити себе.