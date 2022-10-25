Президент мадридського Реала Флорентіно Перес переніс операцію на легенях. Про це повідомляє іспанське видання Marca.

За інформацією джерела, 75-річному футбольному функціонеру успішно видалили вузол в одній із легень.

З цієї причини Перес не буде присутнім на виїзному матчі Реалу в Лізі чемпіонів з Лейпцигом, який пройде 25 жовтня о 22:00.

Зазначається, що після кількох днів лікарняного Флорентіно повернеться до виконання своїх обов'язків у клубі.