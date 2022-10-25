Іспанія

З цієї причини президент Реала не буде на виїзному матчі Ліги чемпіонів проти Лейпцига.

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес переніс операцію на легенях. Про це повідомляє іспанське видання Marca.

За інформацією джерела, 75-річному футбольному функціонеру успішно видалили вузол в одній із легень.

З цієї причини Перес не буде присутнім на виїзному матчі Реалу в Лізі чемпіонів з Лейпцигом, який пройде 25 жовтня о 22:00.

Зазначається, що після кількох днів лікарняного Флорентіно повернеться до виконання своїх обов'язків у клубі.