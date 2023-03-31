Захисник вибув на невизначений термін.
Ферлан Менді, getty mages
31 березня 2023, 20:20
Медичний штаб Реала повідомив про пошкодження лівого захисника команди Ферлана Менді, який лише нещодавно повернувся до гри.
Як повідомляє офіційний сайт "королівського клуба", після обстеження у французького гравця виявили травму м’яза лівої ступні.
Зазначимо, що в цьому сезоні Ферлан Менді провів 25 матчів на клубному рівні, в яких відзначився результативною передачею.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ньюкасл заохочує Ферлана Менді до переїзду в АПЛ суттєвим збільшенням зарплати.