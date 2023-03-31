Іспанія

Захисник вибув на невизначений термін.

Медичний штаб Реала повідомив про пошкодження лівого захисника команди Ферлана Менді, який лише нещодавно повернувся до гри.

Як повідомляє офіційний сайт "королівського клуба", після обстеження у французького гравця виявили травму м’яза лівої ступні.

Зазначимо, що в цьому сезоні Ферлан Менді провів 25 матчів на клубному рівні, в яких відзначився результативною передачею.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ньюкасл заохочує Ферлана Менді до переїзду в АПЛ суттєвим збільшенням зарплати.