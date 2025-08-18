Чергове підсилення "біло-зелених" в лінію атаки.
Рафа Мір (ліворуч), getty images
18 серпня 2025, 22:18
Іспанське Ельче оформило перехід нападника андалусійської Севільї Рафи Міра. Про це повідомляє офіційний сайт "біло-зелених".
Зазначається, що мова йде про оренду, яка буде розрахована до кінця сезону-2025/26. Також в умовах угоди передбачено пункт про викуп гравця.
"Досвідчений, з гольовим інстинктом і жагою до успіху, Рафа Мір приєднується до проекту "Франхіверде", щоб посилити нашу атаку. Ласкаво просимо, Рафа!", — йдеться в заяві клубу.
Минулого сезону Рафа Мір відіграв на правах оренди за Валенсію 22 матчі, забив два голи та віддав дві результативні передачі.
