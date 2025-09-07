Іспанія

Француз відзначив іспанського фахівця.

Нападник мадридського Реалу Кіліан Мбаппе висловився про початок сезону під керівництвом Хабі Алонсо. Його слова наводить Bild.

"Він справив на мене велике враження. Видно, що цей хлопець прагне до успіху. Він прекрасно знає клуб, адже сам грав за Реал. Зараз ми просто намагаємося втілити його слова в життя. Ми намагаємося зрозуміти його план на гру, а потім подивимося, що з цього вийде.

У нас був хороший старт, три перемоги, що дуже добре, але нам потрібно вдосконалюватися, продовжувати працювати і ставати кращими, тому що ми знаємо, як складно вигравати титули. А це те, чого ми хочемо.

Ми на правильному шляху, він тільки починається, але мета завжди одна: вигравати трофеї. Ми намагаємося рухатися крок за кроком, щоб досягти цього", – сказав Мбаппе.