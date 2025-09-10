Іспанія

Український воротар відновився раніше, ніж очікувалося, і бере участь у повноцінних тренуваннях.

Гравці мадридського Реала, які мали пошкодження, продовжують готуватися до повернення у склад команди Хабі Алонсо. Про це повідомляє Bernabéu Digital.

9 вересня на тренуванні взяли участь футболісти, які не були викликані до національних збірних. Серед них — український воротар Андрій Лунін, який повністю відновився після травми, що змусила його покинути розташування збірної України. Лунін тренувався без жодних обмежень.

Півзахисники Джуд Беллінгем і Едуардо Камавінга поки що лише частково працюють із м’ячем на полі. Основна частина їхнього відновлення проходить за індивідуальними програмами під наглядом медичного штабу.

Захисник Ферлан Менді та нападник Ендрік також продовжують підготовку окремо від основної групи.

Наразі Реал очолює турнірну таблицю Ла Ліги, здобувши три перемоги у трьох стартових матчах чемпіонату.