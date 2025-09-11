Іспанія

Розповідаємо, чому каталонці мають проблеми з домашньою ареною.

Повернення Барселони на Камп Ноу знову відкладається: перший домашній матч сезону клуб проведе на арені всього на 6 тисяч місць поруч із тренувальною базою.

У вівторок ввечері, всього за п’ять днів до гри проти Валенсії, каталонці підтвердили, що зустріч відбудеться на стадіоні імені Йохана Кройфа — там зазвичай виступають дубль та жіноча команда.

Але досі не зрозуміло, де саме Барса планує проводити інші домашні матчі цього сезону. Чи реально повернутися на Камп Ноу? Чи можливе повернення на Монжуїк? А може, доведеться залишитися на арені Кройфа?

Ми зібрали останню інформацію від Ла Ліги, клубу та міської ради Барселони — всі джерела попросили зберегти анонімність, аби не зіпсувати відносини.

Які варіанти має Барса зараз?

Упродовж літа в клубі повторювали: вони хочуть якнайшвидше повернутися на Камп Ноу. Легендарна арена переживає масштабну реконструкцію вартістю 1,5 мільярда євро, і до завершення робіт ще дуже далеко.

Спершу планувалося відкрити стадіон хоча б частково до святкування 125-річчя клубу в листопаді 2024 року. Але відтоді кілька разів доводилося переносити терміни.

Останній зрив дедлайну стався на початку серпня: товариський матч за Кубок Жоана Гампера не змогли провести на Камп Ноу, його перенесли на арену Кройфа.

У клубі озвучили план поетапного відкриття арени. На першому етапі місткість мала б скласти 27 тисяч місць. Проте в міській раді кажуть, що Барселона навіть не подала документи на отримання необхідних ліцензій.

В інтерв’ю місцевій радіостанції RAC1 віцепрезидентка клубу Елена Форт заявила, що Барса зробила все можливе, аби прийняти матч проти Валенсії на Камп Ноу. За її словами, перший етап робіт завершений, і тепер залишається владнати бюрократичні нюанси.

Втім, вона одразу додала: "Я не можу гарантувати, що ми будемо на Камп Ноу вже на матчі з Хетафе 21 вересня".

З літа 2023 року, відколи почали перебудову Камп Ноу та всієї території Espai Barca, домашньою ареною каталонців був стадіон імені Луїса Компаніса на Монжуїку, який вміщує 55 тисяч глядачів.

На цей сезон клуб не оголошував планів повертатися туди. До того ж цей вікенд арена буде недоступна: за два дні до матчу з Валенсією там буде концерт. Але останні новини натякають, що ситуація може змінитися.

Події на стадіоні Луїса Компаніса контролює окремий підрозділ міської ради Барселони. Джерело в мерії розповіло цього тижня, що клуб звертався з планом Б щодо можливості провести там матчі цього сезону, і сторони досягли попередньої домовленості. Проте жодних конкретних дат поки не узгодили. Станом на зараз, окрім концерту у п’ятницю, нових заходів на арені не заплановано аж до травня 2026 року.

У Барселоні визнають: Монжуїк лишається одним з варіантів для проведення матчів, але сприймають його лише як резерв на випадок зриву планів із Камп Ноу. Ідея клубу — за будь-яких умов після гри з Валенсією продовжувати наполягати на поверненні на головну арену. Те саме повторила й Елена Форт у радіоефірі у вівторок увечері.

Втім, підготувати стадіон Луїса Компаніса до матчів найвищого рівня знову буде непросто: потрібно час, а також перевірки від Ла Ліги та інших інстанцій. Якщо ж ні Камп Ноу, ні Монжуїк не будуть готові, доведеться розглядати варіант з ареною Йохана Кройфа.

Але тут теж є проблема: обидві резервні команди Барселони — чоловіча й жіноча — мають заплановані ігри на цій арені у вікенд матчу з Хетафе 21 вересня. Причому матч жіночої команди Б стоїть у розкладі на той самий день.

А що з Лігою чемпіонів?

Євросезон Барселона розпочне вже наступного четверга у Ньюкаслі. Каталонці заздалегідь попросили, аби перший матч групового етапу вони зіграли на виїзді. Ла Ліга пішла їм назустріч, дозволивши провести й перші три матчі чемпіонату поза домом.

Перший домашній поєдинок у Лізі чемпіонів запланований на 1 жовтня — суперником стане чинний переможець турніру, ПСЖ. Усі три стадіони, які зараз обговорюються, можуть стати варіантами, але кожен із них повинен пройти перевірку від УЄФА.

Регламент Ліги чемпіонів (пункт 25.08) говорить, що клуби в принципі мають проводити всі ігри на одному стадіоні. Проте у УЄФА є простір для винятків, але ймовірно, будь-які зміни можливі лише після групового етапу, вже перед плей-оф у лютому 2026 року.

Що думають гравці?

Джерела з першої команди, з якими спілкувався The Athletic, не виглядають надто занепокоєними. Вони визнають абсурдність ситуації — гравці клубу рівня Барселони не знають, де проводитимуть домашні матчі — але запевняють: команда готова виступати де завгодно й уже змирилася з умовами.

Водночас у розмовах відчувається й інше — справжнє бажання повернутися на Камп Ноу. У гравців є відчуття, що вони хочуть знову бути вдома якомога швидше.

А що думають суперники Барси?

У Валенсії визнають: підготовка до гри цього тижня була значно ускладнена через хаос із місцем проведення. Логістику довелося узгоджувати в останню мить. До того ж відсутність квитків для виїзних уболівальників теж виглядає малоприємно з їхньої точки зору.

Формально арена Йохана Кройфа навіть не відповідає вимогам для матчів Ла Ліги. Зазвичай мінімальна місткість стадіону має становити 8 тисяч глядачів. Крім того, поруч із тренувальною базою в Сант-Жоан-Деспі немає обладнання для роботи VAR — його ще доведеться встановлювати.

Втім, у регламенті Ла Ліги є виняток щодо місткості арен. Згідно зі статтею XIII, можуть враховуватися "демографічні, архітектурні, технічні або історичні причини". У випадку з Барселоною, за словами джерел у Ла Лізі та клубі, було враховано саме архітектурні обставини — адже Камп Ноу досі не готовий.

Наскільки це шкодить Барсі?

Важко уявити, щоб такий безлад виникнув у іншому клубі. Ще влітку можна було ухвалити рішення зачекати пів року, щоб дати будівельникам більше часу та забезпечити усім сторонам більше визначеності. У серпні заступник мера Барселони Альберт Батле публічно закликав саме до цього.

Але спокійні й далекоглядні рішення нині не асоціюються з Барселоною. Президент Жоан Лапорта діє радше імпровізовано й короткостроково, відсуваючи проблеми на потім. Найяскравіший приклад — політика економічних важелів, яка дала клубу швидкі гроші на трансфери, але не вирішила стратегічних фінансових труднощів.

Невизначеність із поверненням на Камп Ноу ідеально вписується в цю картину. Цього тижня гравці й тренери не знали, де відбудеться матч за п’ять днів. Персонал клубу — від охорони до кейтерингу — не міг спланувати роботу. Місцеві бізнеси, які хотіли запросити VIP-гостей чи туристів на гру, не мали змоги забронювати квитки.

Дохід від клубних магазинів і музею теж різко падає, адже територія довкола Камп Ноу перетворена на будмайданчик. Спонсори на кшталт Spotify також не можуть бути задоволені ситуацією.

Що це означає для фінансів Барси?

Лапорта не раз підкреслював: якомога швидше повернутися на Камп Ноу, який після реконструкції вміщатиме 105 тисяч глядачів, критично важливо для стабілізації фінансів клубу.

Ще у 2023 році в Барселоні підрахували: один сезон на Монжуїку коштуватиме близько 90 мільйонів євро втрачених доходів від матчдеїв та пов’язаних активностей. Команда вже провела там два сезони, тож реальні втрати можуть сягати щонайменше 180 мільйонів — особливо з урахуванням часом низької відвідуваності.

Формально у Барси попереду ще всі домашні матчі сезону-2025/26, тож надходжень від квитків вони наче ще не втратили. Проте наразі клуб не продав жодного квитка — навіть на найближчу гру доступно лише 6 тисяч, майже всі з яких зарезервовані для власників абонементів.

Продаж сезонних абонементів, який зазвичай стартує на початку червня, досі не розпочався — хоча сезон уже триває майже місяць. В перший сезон на Монжуїку абонементи оформили лише 17 699 уболівальників, минулого року — 22 600.

Невизначеність з ареною позначилася і на трансферній кампанії літа-2025. Барса розраховувала отримати близько 100 мільйонів євро, продавши частину майбутніх доходів від VIP-лож на оновленому Камп Ноу, що дозволило б суттєво збільшити ліміт зарплат у Ла Лізі. Коли ця схема не спрацювала, клубу довелося вигадувати інші варіанти реєстрації новачків — зокрема Жоана Гарсії та Маркуса Рашфорда.

Чому реконструкція Камп Ноу так затягнулася?

Коли у січні 2023 року Барса уклала контракт із турецькою компанією Limak, Лапорта запевняв: це був єдиний підрядник, який пообіцяв повернення команди (хоч і з двома третинами місткості) вже на 125-річчя клубу в листопаді 2024 року, а повне завершення проєкту — до червня 2026-го.

Такий графік швидко став виглядати надто оптимістичним. Єдиним стадіонним проєктом Limak до того була арена в Мерсіні на 25 тисяч місць.

На шляху виникли численні проблеми: труднощі з дозволами від міської ради, скарги мешканців на шум і світлове забруднення, повідомлення про порушення прав робітників, банкрутство постачальників. Війна росії проти України вдарила по цінах і доступності будматеріалів.

У липні 2024 року віцепрезидентка Форт запевняла, що Камп Ноу буде готовий до кінця року. У вересні Лапорта відмовився називати будь-які дати, визнавши: "це може статися пізніше, а може й раніше". У жовтневій заяві клубу зазначалося, що повернення очікується у другій половині сезону 2024/25. А вже в січні 2025-го Форт сказала в ефірі RAC1: "Ми повернемося ще до кінця цього сезону".

Але й цього не сталося. Барса змушена була звернутися до влади, аби дограти сезон-2024/25 на Монжуїку.

На початку літа 2025-го клуб робив ставку на те, що Кубок Жоана Гампера 10 серпня стане першим матчем на Камп Ноу. Проте навіть заявку на отримання дозволів у мерію вони так і не подали — і досі цього не зробили.

Ще на початку серпня джерела в клубі наполягали: плану Б не існує, і всі офіційні матчі цього сезону відбудуться на Камп Ноу з обмеженою місткістю близько 27 тисяч. Але й ця мета не досягнута.

The Athletic