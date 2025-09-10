Іспанія

Форвард Хетафе відзначився трьома голами у стартових турах чемпіонату Іспанії.

20-річний іспанський нападник Хетафе Адріан Лісо отримав нагороду найкращого гравця Ла Ліги у віці до 23 років за підсумками серпня. Про це повідомив офіційний сайт Ла Ліги.

Лісо відзначився яскравим стартом сезону, забивши три голи у трьох матчах чемпіонату. У першому турі він відкрив рахунок у грі проти Сельти (2:0), а вже у наступному оформив дубль, який приніс Хетафе перемогу над Севільєю (2:1). У третьому турі команда поступилася Валенсії з рахунком 0:3.

Це перша індивідуальна нагорода Лісо в Ла Лізі. Молодий форвард випередив у голосуванні Арду Гюлера (Реал Мадрид), Родріго Мендосу (Ельче), Етту Ейонга (Леванте) та Андреса Кастріна (Севілья).