Іспанія

Президент клубу прокоментував поганий початок сезону.

Мадридський Атлетіко на початку нової кампанії іспанської Ла Ліги відверто не вражає — поразка від каталонського Еспаньйола (1:2) змінилась на нічиї проти Ельче та Алавеса (двічі по 1:1), тож команда Дієго Сімеоне наразі плентається в підвалинах турнірної таблиці.

Вочевидь, така ситуація не може влаштовувати керівництво "матрацників", на чому наполіг у своєму останньому інтерв’ю президент клубу Енріке Сересо.

"Від початку сезону ми вірили, що у нас чудова команда, казковий тренер, який дуже добре знає всіх своїх гравців. Що нам справді час почати робити те, чого ми всі хочемо — вигравати титули.

Можу вас запевнити, що наші результати почнуть покращуватись уже від цієї суботи. Зараз ми готуємося побачити, чи справді ми вийдемо з цього глухого кута, до якого ми потрапили на початку сезону.

У нас був не найкращий старт, і ситуація, у якій ми знаходимось, ненормальна, але у футболі все можливо. Ми сподіваємось, що з цієї суботи та матчу проти Вільярреала ми почнемо працювати належним чином та наберемо перші три очки за підсумком гри", — заявив іспанський функціонер.

Матч Атлетіко — Вільярреал відбудеться 13 вересня, о 22:00.