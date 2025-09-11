Іспанія

Пропонуємо вашій увазі матеріал про музичну кар'єру легенди "бланкос".

Постапокаліптичний Мадрид, статуя стародавньої богині, яка проливає сльозу, і співаючий Серхіо Рамос у майці. Ні, це не якийсь дивний гарячковий сон, а радше новий сингл "Cibeles", написаний і виконаний 39-річним колишнім центральним захисником Реала Мадрид, нині виступаючим за Монтеррей.

Фонтан Cibeles у центрі Мадрида зображує фригійську богиню Кібелу, і саме там Реал Мадрид святкує свої найбільші тріумфи. Музичний кліп, який на YouTube переглянули понад вісім мільйонів разів, зображує яскраві моменти 16-річної кар'єри Рамоса в Мадриді: статую Кібели, що плаче, і білого коня, який рухається назустріч колишньому капітанові клубу.

Символізм очевидний. Рамос став іконою Реала, у тому числі завдяки голу у ворота Атлетіко у фіналі Ліги чемпіонів-2013/14 на 90+3-й хвилині. Із "бланкос" Серхіо здобув 22 титули, відзначившись 101-м результативним ударом у 671-му матчі, також отримавши рекордні для столичного клубу 26 червоних карток.

Проте, незважаючи на свій статус, після напружених переговорів із президентом мадридців Флорентіно Пересом стосовно можливого нового контракту гравець залишив Мадрид у 2021 році, на правах вільного агента приєднавшись до ПСЖ. У "Cibeles" Рамос співає: "Є речі, які я не сказав тобі, що досі ранять мене, я ніколи не хотів іти, але ти попросив мене про це".

В інтерв'ю нічному іспанському телешоу El Hormiguero минулого тижня Серхіо сказав, що йому довелося попросити дозволу в мадридського клубу випустити пісню через права на зображення. Він також натякнув, що завжди відкритий до потенційного повернення. Цей меседж має місце й у пісні: "Сподіваюся, у тебе все добре. Хоча мені без тебе погано".

В інтерв'ю Antena 3 Рамос виглядав оптимістично налаштованим щодо шансів пісні на успіх, сказавши: "Я бачу себе співаком-володарем Греммі раніше, ніж тренером-переможцем Ліги чемпіонів".

Але що про це думають музичні експерти?

Фернандо Наварро, музичний критик іспанської газети El Pais і радіостанції Cadena Ser, не соромиться своїх слів.

"Це жахливо", — каже він. "Це жахливий автотюн голосу, самого по собі жахливого. Це заслуговує прямої червоної картки й дискваліфікації на кілька матчів. Це одна з найгірших пісень в історії іспанської музики. Як уболівальник Реала, я уявляю, що в пеклі, після програшу Ла Ліги Барселоні, грало б це жахіття".

Луїс М. Майнес, критик видань Mondo Sonoro та Icon, а також радник із комунікацій і стратегії, каже: "Це не та пісня, яку я б рекомендував за її якість, але це дуже хороший хід у вигляді сміливого творчого маніфесту.

Пісня набагато краща, ніж можна було б очікувати від такого виконавця-аматора, як Рамос. Ідея смілива та оригінальна — мало хто так висловлюється про Мадрид, не кажучи вже про знання, які може мати Рамос. Інтерпретація й стиль цілком відповідають іспанським міським фламенко-виконавцям".

Надія Леаль із Neo2, іспанського журналу про стиль життя й тренди, каже: "Мені сподобався текст, здається, що він звертається до коханої. Ніби в його житті футбол був чудовою жінкою, з якою він зараз прощається. Це викликає зацікавленість, нагадуючи сповідь. Кожен може ототожнити себе з ним".

Рамос виявляв інтерес до музики ще від початку своєї кар'єри із Севільєю в 2004 році, зокрема до фламенко, і зав'язав близьку дружбу з легендарними співаками традиційного іспанського жанру, такими як Хосе Мерсе.

Гравець випустив уже п'ять пісень, найпопулярніша (понад 76 мільйонів переглядів на YouTube) з яких — "La Roja baila", де Рамос і його товариші по збірній Іспанії співали незадовго до участі в Євро-2016. Перед "Cibeles", а саме минулого року, Серхіо випустив "No me contradigas" за участі фламенко-гурту Los Yakis.

"Одного вечора на фламенко-шоу Серхіо запропонував нам це", — розповідає гурт виданню The Athletic. "Спочатку ми не сприймали це надто серйозно. Ми подумали, що це просто спонтанна ідея, але пізніше знову поговорили про це, і це стало великою мрією.

"Ми написали першу частину пісні й приспів, представили їх Серхіо, і він сказав нам, що хоче закінчити другу частину пісні. Ми були дуже здивовані, коли він показав її нам".

Рамос обрав одного з найвідоміших продюсерів Латинської Америки, Ovy on the Drums, для свого нового синглу й співпрацював із продюсерською компанією Little Spain. Випустив пісню лейбл Rimas, який також представляє пуерториканського репера й співака-автора пісень Bad Bunny.

Беатріс де ла Гвардія, музична журналістка й директорка з комунікацій концертного промоутера Planet Events, знає Рамоса особисто.

"У "Cibeles" стільки ж особистості, скільки має й він сам, — каже Беатріс. "Багато хто любить Серхіо, так само як і багато хто ненавидить його, він завжди був поляризуючою людиною. Я не здивована.

"Його заяви про можливість виграти Греммі суперечливі, але щирі. Рамос залишається собою. Він сповнений бажання змагатися й не приховує цього".

Між футболом і музикою в Іспанії існують давні зв'язки. Хуліо Іглесіас, іспанський артист із найбільшою в світі кількістю проданих платівок, починав як воротар в академії мадридського Реала. Альваро Беніто, вокаліст гурту Pignoise, а зараз коментатор на телеканалі Movistar, грав за "бланкос" у молодості. Колишній воротар Барселони Хосе Мануель Пінто став хіп-хоп виконавцем і продюсером під прізвиськом Wahin.

Здається, що в Рамоса ще багато чого попереду.

"Я працюю над 18-ма піснями", — сказав він El Hormiguero. "Музика — це не хобі, це не швидкоплинна примха.

"Я хочу присвятити себе цьому професійно. Гратиму ще рік-два й хочу скористатися цим перехідним періодом, створюючи музику".

The Athletic