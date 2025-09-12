Іспанія

Драматична нічия у Ла Ліги після міжнародної паузи.

У четвертому турі іспанської Ла Ліги Севілья зіграла внічию з Ельче — 2:2.

Гості відкрили рахунок на 28-й хвилині завдяки голу Ромеро, проте у другому таймі Севілью спочатку розчаруввав Андре Сілва, а потім Рафа Мір приніс Ельче перевагу.

Вирішальний момент стався на 85-й хвилині — Пеке реалізував передачу Алексіса Санчеса, який дебютував за Севілью, врятувавши господарів від поразки.

Севілья — Ельче 2:2

Голи: Ромеро, 28 Пеке, 85 - Сілва, 54 Мір, 70

Севілья: Нюланд — Хуанлу (Янузай, 79), Куассі (Суасо, 61), Тейшейра, Аспілікуета — Агуме, Гудель (Кастрін, 61), Менді — Гонсалес (Алексіс Санчес, 61), Ромеро, Варгас (Пеке, 79)

Ельче: Дітуро — Чуст (Форт, 80), Аффенгрубер, Бігас, Нуньєс, Хуарі (Мендоса, 60) — Фебас, Нету (Петро, 88), Педроса (Нванкво Дональд, 88) — Мір (Родрігес, 80), Сілва

Попередження: Агуме, Ромеро, Куассі — Чуст, Педроса, Дональд