Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють баскський Реал Сосьєдад та мадридський Реал.

Баскський Реал Сосьєдад та мадридський Реал зіграють у "королівському" дербі в рамках четвертого туру іспанської Ла Ліги на Аноеті.

Серхіо Франсіско, після поразки від Реала Ов'єдо (0:1), залучив до стартового складу Елустондо та Гомеса на флангах оборони, тоді як Готі гратиме в центрі поля, а Гедеш розташується в атаці.

Хабі Алонсо, на тлі перемоги над Мальоркою (2:1), використав із перших хвилин Карвахаля на правому фланзі оборони, тоді як Себальйос гратиме в центрі поля, а Діас повернеться на правий фланг атаки.

Реал Сосьєдад: Реміро — Елустондо, Субельдія, Чалета-Цар, Гомес — П. Марін, Готі, Горрочатегі, Барренечеа — Гедеш, Оярсабаль.

Запасні: Марерро, Фрага, Арамбуру, Муньйос, Турр’єнтес, Кубо, Солер, Каррікабуру, Одріосола, захарян, Й. Мартін.



Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Гюйсен, Каррерас — Себальйос, Чуамені, Гюлер — Діас, Мбаппе, Вінісіус.

Запасні: Лунін, Местре, Алаба, Вальверде, Родріго, Александер-Арнольд, Г. Гарсія, Асенсіо, Ф. Гарсія, Мастантуоно.



Гра Реал Сосьєдад — Реал почнеться о 17:15 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.