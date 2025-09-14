Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ла Ліги, що відбувся 13 вересня 2025 року.

У 4-му турі іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко на Ванда Метрополітано впевнено переміг Вільярреал — 2:0.

Вже на 9-й хвилині Пабло Барріос відкрив рахунок точним ударом, а після перерви Ніко Гонсалес подвоїв перевагу «матрацників», оформивши свій дебютний гол у складі команди Дієго Сімеоне.

Ця перемога стала для Атлетіко першою у сезоні. Натомість Вільярреал зазнав дебютної поразки після трьох матчів без невдач.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Атлетіко Мадрид — Вільярреал у 4 турі сезону Ла Ліги-2025/26:

Атлетіко Мадрид — Вільярреал 2:0

Голи: Барріос, 9, Гонсалес, 52.

Атлетіко Мадрид: Облак — Льоренте, Ле Норман (Пубіль, 77), Ленгле, Руджері (Ганцко, 76) — Сімеоне, Коке, Барріос, Гонсалес (Галлагер, 76) — Грізманн, Альварес (Серлот, 46).

Вільярреал: Жуніор — Моуріньйо, Фойт, Вейга, Кардона (Педраса, 79) — Б'юкенен, Парті (Комесанья, 64), Парехо, Молейро (Перес, 64) — Пепе (Алассан Гує, 64), Мікаутадзе (Олувасеї, 79).

Попередження: Альварес, Руджері — Парехо, Вейга, Моуріньйо, Педраса.