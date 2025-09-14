Іспанія

Завершився матч чемпіонату Іспанії.

В рамках четвертого туру іспанської Ла Ліги Леванте приймав севільський Бетіс.

Вже після десяти зіграних хвилин господарі поля вели в рахунку із різницею у два м'ячі. Голами відзначилися Іван Ромеро та Етта Ейонг. Однак ще до перерви команда Мануеля Пеллегріні зуміла один м'яч відіграти зусиллями Кучо Ернандеса.

У другому таймі вболівальники побачили безкомпромісну боротьбу від двох колективів. Одна команда намагалася зберегти перевагу над суперником, інша жадала здобути бодай один заліковий бал. Зрештою гостям наприкінці матчу все ж таки вдалося врятувати для себе матч. На 81-й хвилині Пабло Форнальс дозволив Бетісу створити камбек на Сьютат де Валенсія.

Леванте — Реал Бетіс 2:2

Голи: Ромеро, 3, Ейонг, 10 - Кучо, 45+2, Форнальс, 81

Леванте: Раян — Тольян, Ельгесабаль, Морено (де ла Фуенте, 66), Санчес — Мартінес (Арріага, 85), Рей, Оласагасті (Луїс Моралес, 62) — Альварес, Ейонг (Бруге, 62) — Ромеро (Кояліпу, 66)

Реал Бетіс: Вальєс — Бельєрін, Натан, Гомес, Фірпо — Альтіміра (Амрабат, 73), Деосса (Ло Чельсо, 46) — Антоні, Форнальс, Рікельме (Еззалзулі, 72) — Кучо (Бакамбу, 87)

Попередження: Ромеро, ла Фуенте, Санчес — Бельєрін, Натан