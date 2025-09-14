Іспанія

Завершився передостанній матч 4-го туру іспанської Прімери.

В рамках четвертого туру іспанської Ла Ліги Осасуна на Ель Садарі приймала Райо Вальєкано.

Підопічні молодого італійського фахівця Алессіо Ліскі здобули впевнену перемогу. У складі господарів поля відзначилися Рауль Гарсія та Ікер Беніто, забивши в кожному з таймів по одному м'ячу.

Завдяки цій перемозі Осасуна піднялася на дев'яту позицію в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. В свою чергу команда Іньїго Переса залишилася на 12 місці.

Осасуна — Райо Вальєкано 2:0

Голи: Гарсія, 15, Беніто, 77

Осасуна: Еррера — Бойомо, Катена, Крус — Розьє, Монкайола, Торро, Бретонес — Муньйос (Гарсія (Будімір, 60), 60), Гарсія (Будімір, 60), Орос (Беніто, 71)

Райо Вальєкано: Баталья — Раціу, Лежен (Бесерра, 81), Феліпе (Вертрауд, 10), Чаваррія — Паласон, Сісс, Лопес, Гарсія (Камельйо, 65) — де Фрутос, Діас (Трехо, 81)

Попередження: Орос, Торро, Бретонес — Паласон, Сісс