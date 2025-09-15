Іспанія

Дублі Рафіньї та Левандовського, гол-шедевр Лопеса і повна домінація на полі.

14 вересня у матчі 4-го туру Ла Ліги Барселона не залишила шансів Валенсії, розгромивши суперника на домашній арені з рахунком 6:0.

Перший тайм пройшов під диктовку господарів. Після активного старту каталонці відкрили рахунок на 29-й хвилині — Фермін Лопес точно пробив у правий кут після передачі Феррана Торреса. Попри численні атаки "блаугранас", "кажани" зуміли стримати натиск до перерви.

У другому таймі Барса повністю розкрилася. На початку тайму Рафінья оформив дубль, а Лопес додав ще один м’яч дальнім ударом — 4:0. На 76-й хвилині до розгрому долучився Роберт Левандовський, який замінив Торреса і одразу відзначився. А вже на 87-й хвилині польський форвард оформив дубль — 6:0.

Каталонці тотально домінували — як за володінням м’ячем, так і за кількістю моментів. Голкіпер Валенсії кілька разів рятував свою команду, втім, розгрому уникнути не вдалося.

Валенсія намагалася відповідати через Ріоху та Рамазані, але Хоан Гарсія в рамці Барселони впевнено контролював ситуацію. Заміни гостей не вплинули на гру, і Барса спокійно довела матч до фінального свистка.

Барселона – Валенсія 6:0

Голи: Лопес, 29, 56, Рафінья, 53, 66, Левандовський, 76, 87

Барселона: Гарсія, Кунде, Гарсія, Кубарсі, Мартін (Торрентс), Педрі (Берналь), Касадо, Лопес, Барджі (Рафінья), Торрес (Левандовський), Рашфорд (Ольмо).

Валенсія: Агірресабала, Фулькьє, Таррега, Діакабі (Коорея), Копете, Гая, Лопес (Ріоха), Герра (Угрініч), Сантамарія, Дуро (Бельтран), Данжума (Рамазані).