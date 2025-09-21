Іспанія

Завершився матч 5-го туру Ла Ліги.

В рамках п'ятого туру іспанської Ла Ліги Райо Вальєкано приймав Сельту.

Перший тайм завершився без забитих м'ячів, однак вже на початку другої половини гості відкрили рахунок у матчі, завдяки голу досвідченого нападника Борхи Іглесіаса на 50-й хвилині. Тим не менш, вже за десять хвилин господарі поля відновили паритет. Забитим м'ячем відзначився Хорхе де Фрутос.

В підсумку фінальний свисток рефері зафіксував нічию у столиці Іспанії.

Райо Вальєкано — Сельта 1:1

Голи: де Фрутос, 60 - Іглесіас, 50

Райо Вальєкано: Баталья — Раціу, Лежен, Сісс, Пача (Чаваррія, 60) — Паласон (Балліу, 69), Діас (Лопес, 90), Валентін, Гарсія — де Фрутос (Бесерра, 90), Камельйо

Сельта: Раду — Фернандес, Лаго, Рістич (Старфельт, 79) — Руеда (Мінгеса, 60), Бельтран, Сотело (Моріба, 71), Каррейра — Альварес (Дуран, 60), Іглесіас, Сарагоса (Жутгла, 79)

Попередження: Паласон — Руед