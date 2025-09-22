Іспанія

Дуже важке становище у Жирони на старті сезону.

Головний тренер каталонської Жирони Мічел Санчес висловився після поразки від Леванте (0:4) в рамках п'ятого туру іспанської Ла Ліги. Його слова наводить Marca.

"До першої червоної картки все було під нашим контролем. Я розумію свист наших вболівальників. Ми не можемо чекати на інше, якщо програємо 0:4. Наші вболівальники, як і ми, дуже розчаровані. Леванте не був сильнішим до вилучення, але ці червони картки перевернули гру. Треба думати про наступний матч.

Минуло п'ять матчів, а ми – абсолютно найгірша команда чемпіонату. Потрібно продовжувати працювати та виправляти ситуацію. Буде складно, але в нас немає іншого вибору. Наразі, я найгірший тренер Ла Ліги. Але підсумки підбивають після 38 турів, а а ми зіграли лише п'ять", – сказав Мічел.

Наразі Жирони посідає останнє місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, набравши лише один пункт після п'яти зіграних матчів.