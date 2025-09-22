Іспанія

Циганков травмований, Крапивцов у складі збірної U‑20; Жирона з одним очком на останньому місці перед грою 23 вересня.

Пресслужба Жирони оприлюднила заявку на матч шостого туру Ла Ліги проти Атлетіка, і з української трійки до складу потрапив лише форвард Владислав Ванат.

Віктор Циганков не змозі допомогти команді — він травмований. Воротар Владислав Крапивцов також відсутній, оскільки прибув до збірної України U‑20 для участі в Чемпіонаті світу‑2025.

На даний момент Жирона посідає останнє, 20‑те місце в таблиці Ла Ліги, маючи лише одне набране очко.

Матч Атлетік — Жирона відбудеться у вівторок, 23 вересня, о 20:00 за київським часом.