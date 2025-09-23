Іспанія

Football.ua представляє прев’ю матчу шостого туру чемпіонату Іспанії, який відбудеться 23 вересня, розпочавшись о 22:30.

Цей поєдинок стане серйозним випробуванням для новачка Ла Ліги, який спробує зупинити лідера, що йде без втрат очок.

Леванте — Реал Мадрид

Вівторок, 23 вересня, 22:30, стадіон Естаді Сьютат де Валенсія, Валенсія. Арбітр зустрічі — І. Діас.

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Лідер Ла Ліги Реал Мадрид прагнутиме зберегти ідеальний старт сезону, вирушивши на матч проти новачка еліти Леванте на стадіоні Сьютат де Валенсія у вівторок. Натомість Леванте сподівається здивувати суперника, здобувши другу поспіль перемогу після успіху в матчі проти Жирони.

Леванте проводить свій перший сезон у Ла Лізі після повернення з Сегунди, яку вони виграли минулого сезону. “Гранатові” важко розпочали кампанію, зазнавши поразок у перших трьох матчах проти Алавеса, Барселони та Ельче. Проте останні два тури принесли покращення: команда зіграла в результативну нічию з Реал Бетісом і розгромила Жирону з рахунком 4:0, коли суперник залишився вдев’ятьох. Карл Етта Ейонг, Карлос Альварес, Іван Ромеро та Годуїн Кояліпу відзначилися голами в тій грі.

Після першої перемоги в сезоні команда Хуліана Калеро повертається на рідний Сьютат де Валенсія, де востаннє зустрічалася з Реал Мадридом у серпні 2021 року, зігравши в драматичну нічию 3:3. Забивши щонайменше два голи в трьох із останніх чотирьох матчів, Леванте може розраховувати на те, щоб створити проблеми обороні Реал Мадрида, особливо після конкурентної гри з Барселоною (поразка 2:3) минулого місяця.

Хабі Алонсо блискуче розпочав свою першу кампанію на чолі Реал Мадрида, здобувши шість поспіль перемог у всіх турнірах, включно з п’ятьма в Ла Лізі. “Лос Бланкос” перемогли Осасуну, Реал Овьєдо, Мальорку та Реал Сосьєдад, а також розпочали Лігу чемпіонів із перемоги 2:1 над Марселем. У суботньому матчі проти Еспаньйола голи Едера Мілітао та Кіліана Мбаппе принесли перемогу 2:0, завдавши каталонцям першої поразки в сезоні.

Алонсо став лише третім тренером Реал Мадрида, який виграв перші п’ять матчів Ла Ліги, після Хосе Кіранте та Вандерлея Лушембургу. Тренер також задоволений надійністю оборони, адже його команда пропускала не більше одного гола в кожному з шести офіційних матчів. Алонсо прагне продовжити цю серію у виїзному матчі, готуючись до дербі проти Атлетіко Мадрид у суботу.

Реал Мадрид має бути обережним, адже в останніх 10 матчах проти Леванте вони не перемогли в шести (3 нічиї, 3 поразки). Проте “вершкові” мають приємні спогади про останню зустріч у травні 2022 року, коли Вінісіус Жуніор оформив хет-трик у розгромній перемозі 6:0 на Бернабеу.

Орієнтовні склади

Леванте: Раян — Тольян, Ельгесабаль, Морено, Санчес — Венседор, Оласагості, Рей — Альварес — Ромеро, Етта Ейонг.

Реал Мадрид: Куртуа — Карвахаль, Гюйсен, Мілітао, Каррерас — Вальверде, Чуамені — Діас, Гюлер, Вінісіус — Мбаппе.

Поточна форма

Очні зустрічі