Іспанія

Українець вийде з перших хвилин у матчі 6-го туру Ла Ліги.

Український форвард Владислав Ванат втретє поспіль з’явиться у стартовому складі Жирони. Про це повідомляють іспанські медіа.

Каталонська команда сьогодні проведе виїзний поєдинок проти Атлетіка Більбао в рамках шостого туру Ла Ліги. Тренерський штаб Жирони вкотре довірив місце у старті 23-річному нападнику збірної України.

У попередніх двох зустрічах чемпіонату Іспанії Ванат відзначився одним забитим м’ячем, тож матч у Більбао стане для нього черговою нагодою посилити свою результативність та закріпитися в основному складі команди.

Також зазначимо, що Віктор Циганков та Владислав Крапивцов залишилися поза заявкою Жирони.

Матч Атлетік — Жирона розпочнеться о 20:00 за київським часом.