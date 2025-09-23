Іспанія

Результати перших матчів 6 туру Ла Ліги за 23 вересня.

У рамках 6-го туру Ла Ліги Атлетік Більбао на Сан-Мамес приймав Жирону.

Гості відкрили рахунок на 9-й хвилині після гола Унахі, однакточний удар Хаурегісара на 48-й хвилині дозволив господарям повернути паритет.

Владислав Ванат, український форвард Жирони, провів майже увесь поєдинок, але без результативних дій. Фінальний свисток зафіксував 1:1.

Атлетік Більбао — Жирона 1:1

Голи: Хаурегісар, 48 - Унахі, 9

Атлетік Більбао: Сімон — Горосабель (Берчіче, 46), Паредес, Лапорт, Бойро (Аресо, 46) — Весга (Руїс де Галаррета, 46), Хаурегісар — Вільямс, Сансет (Наварро, 81), Серрано (Беренгер, 46) — Гурусета

Жирона: Гассаніга — Рінкон Лумбрерас (Курума, 86), Франсес, Блінд, Морено — Соліс Ромеро (Мартін, 76), Мартін, Унахі — ван де Бек (Порту, 33), Хіль (Аспрілья, 76) — Ванат (Стуані, 86)

Попередження: Унахі, Мартін

Одночасно на Корнельї-Ель-Прат Еспаньйол і Валенсія видали справжній феєрверк голів.

Вже на 15-й хвилині Данжума вивів гостей уперед, але Кабрера на 59-й хвилині зрівняв рахунок.

Після голу Дуро на 62-й хвилині здавалось, що Валенсія вирвала перемогу, проте в компенсований час Пуадо встановив остаточний рахунок 2:2.

Еспаньйол — Валенсія 2:2

Голи: Кабрера, 59, Пуадо, 90+6 - Данжума, 15, Дуро, 62

Еспаньйол: Дмітрович — Ель-Хілалі (Санчес, 68), Рідель, Кабрера, Ромеро (Салінас, 82) — Пікель (Фернандес, 57), Лосано (Гонсалес, 68) — Долан (Рока, 82), Еспосіто, Пуадо — Гарсія

Валенсія: Агірресабала — Фулькьє, Таррега, Діакабі, Гая (Васкес, 76) — Ріоха (Герра, 76), Сантамарія, Пепелу (Угринич, 60), Лопес (Бельтран, 60) — Дуро, Данжума (Коррея, 71)

Попередження: Пікель — Діакабі, Лопес, Сантамарія, Агірресабала