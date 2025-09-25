Іспанія

Football.ua представляє прев’ю матчу шостого туру чемпіонату Іспанії, який відбудеться 25 вересня, розпочавшись о 22:30.

Цей поєдинок стане черговим викликом для каталонців, які прагнуть скоротити відставання від лідера Ла Ліги.

Реал Овьєдо — Барселона

Четвер, 25 вересня, 22:30, стадіон Естадіо Нуево Карлос Тартьєре, Ов’єдо

Барселона, прагнучи скоротити відставання від Реал Мадрида на вершині таблиці Ла Ліги, вирушить на Естадіо Нуево Карлос Тартьєре, щоб зіграти проти новачка еліти Реал Овьєдо в четвер увечері. Каталонські гранди набрали 13 очок у перших п’яти матчах, що на 10 очок більше, ніж у їхніх суперників, які програли чотири з п’яти стартових ігор чемпіонату.

Барселона перебуває у відмінному настрої після міжнародної паузи, здобувши три перемоги за сім днів у різних турнірах, забивши 11 голів і пропустивши лише один. Команда Гансі Фліка розгромила Валенсію 6:0 у Ла Лізі, перемогла Ньюкасл Юнайтед 2:1 у стартовому матчі групового етапу Ліги чемпіонів, а минулої неділі домінувала над Хетафе, здобувши перемогу 3:0. Ферран Торрес оформив дубль у першому таймі проти Хетафе, довівши свій гольовий доробок до чотирьох м’ячів у сезоні, а Дані Ольмо забив свій перший гол у кампанії в середині другого тайму.

Гансі Флік зазначив, що пробити низький блок Хетафе було “непросто”, але його команда “грала так, як ми хотіли”, що дозволило здобути максимум очок. Барселона посідає друге місце, відстаючи від Реал Мадрида на 5 очок (з грою у запасі). Каталонці виграли останні шість матчів Ла Ліги, зіграних у четвер, що дорівнює їхньому історичному рекорду (шість перемог між 1929 і 1984 роками). Однак у виїзних матчах проти Реал Овьєдо в Ла Лізі Барселона програла три з останніх чотирьох зустрічей, здобувши лише одну перемогу.

Реал Овьєдо повернувся до Ла Ліги вперше за 24 роки після успіху в плей-оф Сегунди минулого сезону, але старт у вищому дивізіоні видався складним: лише три очки після п’яти матчів. Усі очки були здобуті завдяки важкій перемозі 1:0 над Реал Сосьєдадом наприкінці серпня, тоді як команда Велько Пауновича зазнала чотирьох поразок без забитих голів проти Вільярреала, Реал Мадрида, Хетафе та Ельче, програвши останній матч 0:1 минулого тижня.

Голи даються Овьєдо важко: лише один забитий м’яч після п’яти турів — найгірший показник у лізі. Команда посідає 17-те місце, перебуваючи лише на одне очко вище зони вильоту. Проте проти Барселони “сині” історично забивали регулярно, відзначившись у кожному з останніх 12 матчів Ла Ліги проти каталонців, загалом забивши 19 голів — найкращий показник проти цього суперника в статусі команди еліти. Реал Овьєдо вважається явним аутсайдером, але їхня остання перемога над Барселоною в Ла Лізі (1:0 на виїзді) датована травнем 2001 року, і вони прагнутимуть повторити успіх, здобувши дві поспіль перемоги над каталонцями вперше з квітня 1961 року.

Орієнтовні склади

Реал Овьєдо: Есканделль — Баї, Кармо, Кальво — Аїхадо, Дендонкер, Рейна, Альхассане — Коломбатто — Чайра, Рондон.

Барселона: Ж. Гарсія — Кунде, Е. Гарсія, Кубарсі, Мартін — Педрі, де Йонг, Касадо — Рафінья, Левандовські, Торрес.

