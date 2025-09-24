Іспанія

20-річний український форвард також уперше може зіграти за Хетафе в офіційних іграх.

У рамках шостого туру іспанської Ла Ліги Хетафе прийматиме на власному полі Алавес.

Цікаво, що у складі першої команди мадридського клубу є українське поповнення — Микита Александров уперше з'явився у заявці Хетафе.

20-річний українець розпочне гру на лаві для запасних.

Зазначимо, що на рахунку Микити Александрова є два матчі за збірну України U-19, за яку він дебютував ще у 2023 році.