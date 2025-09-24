Іспанія

Ла Ліга оголосила список претендентів на нагороду найкращому гравцю чемпіонату за вересень 2025 року.

До номінантів увійшли нападник Реала Мадрид Кіліан Мбаппе, центральний півзахисник Барселони Педрі, лівий вінгер Севільї Рубен Варгас, лівий вінгер Леванте Етта Ейонг та атакувальний півзахисник Бетіс Пабло Форнальс.

Нагадаємо, що у серпні найкращим гравцем місяця став вінгер Вільярреала Ніколя Пепе.