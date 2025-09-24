Іспанія

Українець Микита Александров уперше опинився у заявці матчу Ла Ліги.

Поєдинок між Хетафе та Алавесом у рамках шостого туру завершився результативною нічиєю 1:1.

У другому таймі господарі повели в рахунку завдяки точному удару Арамбаррі на 63-й хвилині. Однак гості швидко відповіли — вже через вісім хвилин Гевара відновив паритет.

Обидві команди мали моменти, щоб вирвати перемогу, але на табло залишилися рівні цифри.

Хетафе — Алавес 1:1

Голи: Арамбаррі, 63 - Гевара, 71

Хетафе: Сорія — Феменія, Іглесіас, Абкар, Джене, Ріко (Давінчі, 79) — Мартін (Муньйос, 61), Мілья, Арамбаррі — Майораль (Гомес да Коста, 83), Камара (Санкріс, 46)

Алавес: Сівера — Отто, Гарсес, Пачеко, Енрікес — Калебе (Вісенте, 46), Гевара, Ібаньєс (Аленья, 78), Реббаш — Мартінес (Суарес, 78), Діас (Боє, 78)

Попередження: Абкар, Давінчі — Калебе, Гарсес