Українець Микита Александров уперше опинився у заявці матчу Ла Ліги.
Хетафе та Алавес, getty images
24 вересня 2025, 22:25
Поєдинок між Хетафе та Алавесом у рамках шостого туру завершився результативною нічиєю 1:1.
У другому таймі господарі повели в рахунку завдяки точному удару Арамбаррі на 63-й хвилині. Однак гості швидко відповіли — вже через вісім хвилин Гевара відновив паритет.
Обидві команди мали моменти, щоб вирвати перемогу, але на табло залишилися рівні цифри.
Хетафе — Алавес 1:1
Голи: Арамбаррі, 63 - Гевара, 71
Хетафе: Сорія — Феменія, Іглесіас, Абкар, Джене, Ріко (Давінчі, 79) — Мартін (Муньйос, 61), Мілья, Арамбаррі — Майораль (Гомес да Коста, 83), Камара (Санкріс, 46)
Алавес: Сівера — Отто, Гарсес, Пачеко, Енрікес — Калебе (Вісенте, 46), Гевара, Ібаньєс (Аленья, 78), Реббаш — Мартінес (Суарес, 78), Діас (Боє, 78)
Попередження: Абкар, Давінчі — Калебе, Гарсес