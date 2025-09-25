Іспанія

Висококласний перформанс від зіркового аргентинця додав до активу "матрацників" три очки.

У рамках шостого туру іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко зійшовся у протистоянні з Райо Вальєкано.

Матч розпочався з рівної гри, але першими відзначилися господарі, але Чаваррія зрівняв рахунок вже на 45+1 хвилині.

Проте Атлетіко швидко оговтався, і Хуліан Альварес став героєм зустрічі, оформив хет-трик, забивши на 15, 80 та 88 хвилинах. Так, саме його голи принесли мадридцям важливі три очки у боротьбі за високі позиції в таблиці.

Команда Дієго Сімеоне виставила оптимальний склад із Облаком в воротах та атакуючою ланкою на чолі з Грізманном і Альваресом, тоді як Райо Вальєкано спробував нав’язати боротьбу завдяки Чаваррії та Гарсії. Попри всі зусилля гостей, саме мадридці змогли переломити хід гри на свою користь.

Атлетіко Мадрид - Райо Вальєкано 3:2

Голи: Альварес, 15, 80, 88 - Чаваррія, 45+1 Гарсія, 79

Атлетіко Мадрид: Облак — Моліна (Сімеоне, 56), Ле Норман, Ганцко, Галан (Распадорі, 73) — Льоренте, Коке (Гонсалес, 56), Барріос, Галлагер (Пубіль, 79) — Грізманн (Руджері, 79), Альварес

Райо Вальєкано: Баталья — Раціу, Лежен, Лопес (Діас, 79), Чаваррія — Балліу, Паласон (Гумбау, 86), Перес (Сісс, 65), Вертрауд — Алемао (Гарсія, 65), Валентін (Пача, 65)

Попередження: Коке, Льоренте, Ле Норман — Балліу, Чаваррія, Сісс, Рацьу

У паралельному матчі Реал Сосьєдад здолав Мальорку — єдиний гол Мікеля Оярсабаля вирішив долю протистояння на користь басків.

Реал Сосьєдад - Мальорка 1:0

Гол: Оярсабаль, 49

Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру, Чалета-Цар, Субельдія, Гомес (Марін, 74) — Солер (Турр'єнтес, 64), Горрочатегі, Мендес (Муньйос, 74) — Кубо (Гедеш, 85), Оярсабаль, Барренечеа (Умар, 85)

Мальорка: Роман — Маффео (Морей, 79), Лопес (Дардер, 62), Вальєнт, Раїльйо, Лато (Мохіка, 79) — Джозеф, Санчес (Доменек, 62), Маскарель (Кошта, 44), Торре — Мурікі

Попередження: Мендес, Турр'єнтес — Маффео, Санчес