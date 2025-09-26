Іспанія

Втрата для команди Фліка.

Один з лідерів Барселони Рафінья Діас не допоможе каталонській команді в найближчих матчах. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Зазначається, що 28-річний бразилець отримав травму на одному з тренувань "синьо-гранатових", яка вивела його з гри мінімум до паузи на матчі збірних.

"Рафінья отримав травму середньої третини підколінного сухожилля правого стегна. Очікується, що він пропустить близько трьох тижнів", — написано у заяві "синьо-гранатових".

Зазначимо, що до перерви Барселона зіграє з Реал Сосьєдад та Севільї у іспанській Ла Лізі, і проти ПСЖ у Лізі чемпіонів.

Цього сезону Рафінья Діас відіграв за Барселону сім матчів, забив три голи та віддав дві результативні передачі.