Іспанія

Вихованці "Ла Масії" готові до виходу на поле.

Гравці каталонської Барселони Ламін Ямаль та Алехандро Бальде відновилися після пошкоджень. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, обидва футболіста сьогодні тренувалися в загальній групі "синьо-гранатових" без будь-яких обмежень.

Зазначається, що Ямаль та Бальде готові вийти на футбольне поле у найближчому матчі "Барси" проти Реал Сосьєдад в рамках сьомого туру іспанської Ла Ліги.

Нагадаємо, Ямаль пропустив чотири останні матчі "блаугранас" через дискомфорт в області паху. В свою чергу Бальде не грав з серпня через м'язову травму.

Матч між Барселоною та Реал Сосьєдад відбудеться 28-го вересня, о 19:30 за київським часом.