Вихованці "Ла Масії" готові до виходу на поле.
Ямаль та Бальде, getty images
26 вересня 2025, 19:25
Гравці каталонської Барселони Ламін Ямаль та Алехандро Бальде відновилися після пошкоджень. Про це повідомляє Marca.
За інформацією джерела, обидва футболіста сьогодні тренувалися в загальній групі "синьо-гранатових" без будь-яких обмежень.
Зазначається, що Ямаль та Бальде готові вийти на футбольне поле у найближчому матчі "Барси" проти Реал Сосьєдад в рамках сьомого туру іспанської Ла Ліги.
Нагадаємо, Ямаль пропустив чотири останні матчі "блаугранас" через дискомфорт в області паху. В свою чергу Бальде не грав з серпня через м'язову травму.
Матч між Барселоною та Реал Сосьєдад відбудеться 28-го вересня, о 19:30 за київським часом.