Іспанія

"Барса" готується до матчу з Сосьєдадом.

Головний тренер каталонської Барселони Гансі Флік висловився напередодні матчу сьомого туру іспанської Ла Ліги з Реал Сосьєдад. Цитує німецького фахівця Marca.

"У Реал Сосьєдад є чіткий ігровий малюнок. Вони хочуть будують свою шоу від оборони, а в нападі у них чудовий форвард. У нас також є хороші гравці. Це можливість для нас показати, наскільки ми сильні.



Ротація перпед грою з ПСЖ? Ми завжди зосереджені на наступному матчі, який зараз проти Сос’єдада. Побачимо потім, як ми підготуємося до гри з ПСЖ. У нас є 4 перемоги поспіль, і нам потрібно продовжувати в тому ж дусі.



Сподіваюся, що Монжуїк готовий. Я впевнений, що робітники на полі чудово попрацювали та швидко все зробили. Побачимо завтра, але я думаю, що він у хорошому стані.



Травми? Такі речі трапляються. Але ми також працюємо над вирішенням цієї проблеми, і ми бачимо деякі причини, які могли призвести до травм. Барселона — велика команда, ми розглядаємо всі питання, і нам доводиться до цього адаптуватися.



Ми хочемо показати вболівальникам той стиль, у якому грали минулого сезону. Незважаючи на травми, які у нас є, ми зосереджуємося на гравцях, які можуть вийти на поле", — заявив Флік.

Матч між Барселоною та Реал Сосьєдад відбудеться 28-го вересня, о 19:30 за київським часом.