"Барса" готується до матчу з Сосьєдадом.
Гансі Флік, getty images
27 вересня 2025, 15:51
Головний тренер каталонської Барселони Гансі Флік висловився напередодні матчу сьомого туру іспанської Ла Ліги з Реал Сосьєдад. Цитує німецького фахівця Marca.
"У Реал Сосьєдад є чіткий ігровий малюнок. Вони хочуть будують свою шоу від оборони, а в нападі у них чудовий форвард. У нас також є хороші гравці. Це можливість для нас показати, наскільки ми сильні.
Ротація перпед грою з ПСЖ? Ми завжди зосереджені на наступному матчі, який зараз проти Сос’єдада. Побачимо потім, як ми підготуємося до гри з ПСЖ. У нас є 4 перемоги поспіль, і нам потрібно продовжувати в тому ж дусі.
Сподіваюся, що Монжуїк готовий. Я впевнений, що робітники на полі чудово попрацювали та швидко все зробили. Побачимо завтра, але я думаю, що він у хорошому стані.
Травми? Такі речі трапляються. Але ми також працюємо над вирішенням цієї проблеми, і ми бачимо деякі причини, які могли призвести до травм. Барселона — велика команда, ми розглядаємо всі питання, і нам доводиться до цього адаптуватися.
Ми хочемо показати вболівальникам той стиль, у якому грали минулого сезону. Незважаючи на травми, які у нас є, ми зосереджуємося на гравцях, які можуть вийти на поле", — заявив Флік.
Матч між Барселоною та Реал Сосьєдад відбудеться 28-го вересня, о 19:30 за київським часом.